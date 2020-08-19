19 Августа
 
8:27

На Сахалине и Курилах учебный год начнётся в традиционном формате

Школы Сахалина и Курил готовы начать обучение с 1 сентября в традиционной очной форме с соблюдением Рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

8:18

В Кузбассе скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 августа, за прошедшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

7:40

Более 35 тысяч жителей Забайкалья стали безработными

Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 19 августа 2020 г. в регионе насчитывается 35 365 таких гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,7% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 41 514 человек.

7:29

Масочный режим в Новосибирске. nso.ru

7:22

Как регионы России справляются с коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края обнародовал сравнительные данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Они свидетельствуют о том, что по состоянию на18 августа в список территорий с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса вошли: Пензенская и Тюменская области, где выздоровели уже 95%, а также Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ (94% пациентов).