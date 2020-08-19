Темпы распространения пандемии коронавируса в России продолжают замедляться. Тем не менее во многих регионах принятые ранее противоэпидемические меры не только не отменяются, но даже усиливаются — в частности, соблюдение «масочного режима» становится строго обязательным. Кроме того, вскоре в общем доступе окажется изобретённая российскими учёными вакцина. При этом министерство образования продолжает настаивать на том, что учебный год в школах начнётся в обычном режиме.

О борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.