На Сахалине и Курилах учебный год начнётся в традиционном формате
Школы Сахалина и Курил готовы начать обучение с 1 сентября в традиционной очной форме с соблюдением Рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В Кузбассе скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 августа, за прошедшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Более 35 тысяч жителей Забайкалья стали безработными
Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 19 августа 2020 г. в регионе насчитывается 35 365 таких гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,7% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 41 514 человек.
Как регионы России справляются с коронавирусом
Оперативный штаб Алтайского края обнародовал сравнительные данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Они свидетельствуют о том, что по состоянию на18 августа в список территорий с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса вошли: Пензенская и Тюменская области, где выздоровели уже 95%, а также Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ (94% пациентов).