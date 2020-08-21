Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В общественном транспорте в Бурятии с 25 августа начнутся проверки соблюдения обязательного масочного режима среди пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, рейды будут проводить мобильные группы.

Пассажирам — нарушителям требований может грозить административная ответственность.

«Размер штрафов за нарушение режима на граждан предусматривается в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц — от 2,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей; на юридических лиц — от 12,5 тысячи рублей до 25 тысяч рублей», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики продлили режим повышенной готовности до 31 августа.

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