Аддис-Абеба, , 23:31 — REGNUM К настоящему моменту в Африке выявлено уже 1 148 849 случаев коронавирусной инфекции, 20 августа сообщили Центры контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).

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Согласно отчету Africa CDC, жертвами COVID-19 на континенте стали 26 664 человека. 871 590 человек прошли лечение и выздоровели.

Наибольшее число случаев и жертв COVID-19 — в ЮАР (596 060 и 12 423 соответственно). На втором месте по заболеваемости — Египет (96 914 заболевших и 5197 погибших).

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