Кейптаун, , 23:58 — REGNUM За сутки в ЮАР подтверждены 3916 случаев COVID-19, общее число случаев с начала эпидемии составляет 596 060, 19 августа сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно отчету, к настоящему моменту от COVID-19 в ЮАР умерли 12 423 человека. Выздоровевшим считается 491 441 пациент.

Число проведенных проверок на коронавирус в ЮАР является самым большим среди стран Африки и составляет уже 3 455 671.

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