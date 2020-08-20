Москва, , 12:54 — REGNUM С начала 2020 года мобильные группы Федеральной таможенной службы России выявили свыше 50 тыс. тонн запрещённых к ввозу товаров, в том числе 624 тонны санкционных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФТС 20 августа, это значительно ниже показателей за аналогичный период 2019 года. Так, в январе — июле прошлого года было выявлено более 61 тыс. тонн товаров, в том числе 2,8 тыс. тонн санкционных.

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Из них свыше 37 тыс. тонн товаров было возвращено на территорию сопредельных государств, уничтожено более 1,2 тыс. тонн товаров — это более чем в четыре раза меньше, чем за семь месяцев 2019 года (свыше 5,2 тыс. тонн).

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В отношении перевозчиков было возбуждено 662 дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел. По этим показателям также отмечено снижение (802 дела о правонарушении, 30 уголовных дел в январе — июле 2019 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за пять лет (с 6 августа 2015 года) было уничтожено 36,17 тыс. т продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.