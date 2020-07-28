Москва, , 15:38 — REGNUM Более 42 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров выявлены мобильными группами Федеральной таможенной службы (ФТС) за шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.

Выявлены товары, находящиеся под санкциями, «товары изъятия», товары без необходимых документов, испорченные продукты питания и контрафакт. При этом более 31 тыс. тонн возвращены в сопредельные государства, а более 800 тонн — уничтожены.

По фактам обнаружения такой продукции возбуждены 553 административных дела и 17 уголовных дел.

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