Пекин, , 08:43 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Китая было выявлено 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит семь активных случаев и ещё 22 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все семь активных случаев являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 895.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 745 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Канады было выявлено 336 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.