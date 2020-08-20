Оттава, , 08:35 — REGNUM За последние сутки на территории Канады было выявлено 336 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 123 490.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Канаде скончались четыре пациента с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9049.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (61 316 заразившихся), Онтарио (40 972) и Альберта (12 501).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Колумбии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 13 тыс. и превысило 500 тысяч.