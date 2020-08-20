Токио, , 05:19 — REGNUM Расходы на компенсацию ущерба здоровью гражданам Японии, нанесённого возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса, покроет правительство страны. Об этом 20 августа сообщает газета Nikkei.

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В настоящее время правительство Японии уже подписало контракты с американской фармацевтической компанией Pfizer и британско-шведской AstraZeneca на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Всего же власти страны ведут переговоры о закупках вакцин от коронавируса с пятью иностранными компаниями.

Отмечается, что юристы иностранных компаний настаивают на взятии правительством Японии на себя всех возможных расходов по компенсациям, связанным с вероятными побочными эффектами применения вакцин. Часть из побочных эффектов может быть вызвана специфичной этнической принадлежностью пациента, которую невозможно учесть при тестировании в США и странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее времени в Японии только одна вакцина от новой коронавирусной инфекции находится на второй стадии клинических тестов. Ещё четыре вакцины проходят доклинические исследования.

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