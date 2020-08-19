Токио, , 11:54 — REGNUM 18 августа в Японии 16 человек умерло от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Продолжается неутешительная динамика: вчера было зафиксировано максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки с момента снятия в стране карантина — 25 мая. Сегодня установлен новый рекорд.

Всего в стране за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 919 человек. Из них 207 — жители столицы.

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