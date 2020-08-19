Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Представители коренного населения Северной Америки легче заражаются и тяжелее переносят COVID-19, согласно отчету американского Центра контроля заболеваний (CDC) от 19 августа.

Карл Бодмер. Индейцы

«Американские индейцы и коренные жители Аляски пострадали от непропорционального бремени COVID-19 во время пандемии» , — сказано в заявлении директора CDC Роберта Редфилда.

По информации CDC, частота лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди американских индейцев и коренных жителей Аляски в 3,5 раза выше, чем среди белых жителей США. Величина соотносится как 12,9% к 4,3%.

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При этом зараженные коронавирусом индейцы, эскимосы и алеуты, не болевшие бессимптомно, в среднем моложе неиспаноязычных белых граждан США.

CDC сообщает, что предоставил $200 млн индейским племенам и организациям коренных народов для проведении мероприятий по реагированию на COVID-19.

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