Чикаго, США, , 06:20 — REGNUM Причиной повышенной смертности от COVID-19 представителей негроидной расы являются хронические заболевания, часто встречаемости которых у негров значительно выше, чем у европеоидов. Об этом мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила 12 апреля в эфире передачи «Лицом к нации» на канале CBS News.

Большинство умерших от новой коронавирусной инфекции в Чикаго — черные (72%), хотя их доля среди жителей города составляет всего 30%. По мнению Лайтфут, такое соотношение не является уникальным для Чикагоо и подтверждается в других крупных городах США.

«Ответ заключается в том, что люди, в особенности цветные и особенно чернокожие, страдают от основных заболеваний, будь то диабет, болезни сердца, заболевания верхних дыхательных путей, что приводит к разрыву в ожидаемой продолжительности жизни», — пояснила мэр Чикаго.

По словам Лайтфут, новый коронавирус атакует представителей чернокожих «с удвоенной силой».

Напомним, согласно последним данным университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 550 тысяч, из них более 22 тысяч человек скончались.