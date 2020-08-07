Ташкент, , 09:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать проведение вступительных экзаменов в вузы республики на территории открытых стадионов, сообщили в пресс-службе главы государства.

6 августа узбекистанский лидер провел совещание по вопросам подготовки к новому учебному году. Участники совещания отметили, что тестовые испытания должны проводиться в местах, которые позволяют обеспечить эпидемиологическую безопасность.

Тестирование на открытых стадионах планируется проводить дважды в день и завершить за 12−14 дней. Профильным ведомствам поручено подготовить стадионы к проведению экзаменов.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение вступительных экзаменов в Узбекистане было запланировано на 1 августа. Однако из-за эпидемиологической ситуации тестирование перенесли на неопределенную дату.

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