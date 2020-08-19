Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Количество вызовов по случаям заражения коронавирусом в Нур-Султане уменьшилось с 500 до 11 в сутки. Об этом 19 августа заявил аким (глава) казахстанской столицы Алтай Кульигнов на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Градоначальник отметил, что загруженность стационаров сократилась с 4 тыс. пациентов до 283. Кульигнов отметил, что город готовится к возможной вспышке коронавируса в осенний период.

Глава Нур-Султана также рассказал о подготовке к новому учебному году. По его словам, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 12 школ на 20 тыс. мест. Кроме того, школьникам из малообеспеченных семей предоставят 34,5 тыс. компьютеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в Казахстане выявили 103 571 случай заражения коронавирусом, выздоровели 86 286 человек, скончались 1415 пациентов.

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