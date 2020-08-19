Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM В Казахстане с 1 августа выявили 19 754 случая коронавирусной пневмонии, в том числе 1081 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что лечение продолжают получать 15 839 человек, в том числе 71 ребенок. В стационарах республики остаются 7383 человека, на амбулаторном лечении — 8456 человек.

По данным минздрава, в тяжелом состоянии остаются 366 пациентов с пневмонией, 90 — в крайне тяжелом состоянии, 59 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.