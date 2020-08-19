Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к новой волне коронавируса в осенне-зимний период. Об этом 19 августа написали глава минздрава Алексей Цой на своей странице в Facebook.

По его словам, медицинские организации Казахстана обеспечены запасом лекарств на один месяц. До 30 сентября планируется сформировать дополнительный двухмесячный запас на 24 млрд тенге ($57,5 млн).

Министр добавил, что в больницы также закупаются дополнительно 2578 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, до октября 2020 года все районные больницы будут обеспечены цифровыми рентген-аппаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане до конца года планируют построить 13 модульных инфекционных больниц. За счет этого будет создано 5 тыс. новых рабочих мест.

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