Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM В Казахстане планируют построить 13 новых инфекционных больниц, что создаст 5 тыс. постоянных рабочих мест. Об этом 18 августа заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

По его словам, все новые модульные больницы будут рассчитаны на 2,7 тыс. коек. Учреждения здравоохранения планируется построить в рамках дорожной карты занятости населения.

Министр добавил, что всего планируется построить 683 объекта, которые позволят создать 100 тыс. постоянных рабочих мест. В сфере образования построят 80 объектов, в сфере здравоохранения, культуры, спорта и туризма — 60 объектов.

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