Москва, , 09:33 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с момента присоединения новых территорий (с 2012 года) построено более 65 школ и детских садов, сообщили в Стройкомплексе.

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За восемь лет в Новой Москве появились 47 детсадов на 10,1 тыс. мест, 19 школ — на 18 тыс. мест и 12 детских поликлиник на 3 тыс. мест.

По словам главы развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в 2020—2021 гг. возведут пять поликлиник, 12 школ и 18 детсадов. До 2022 года в ТиНАО построят ещё 35 социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов ТиНАО к 2035 году построят 615 социальных объектов.

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