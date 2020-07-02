Москва, 2 июля 2020, 11:44 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов ТиНАО к 2035 году построят 615 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.
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Заммэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что одновременно со строительством жилых домов за 15 лет будет возведено 320 детских садов, 170 школ, 125 медицинских учреждений.
В Новой Москве с момента присоединения территорий построено 47 детских садов, 19 школ и 13 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве увеличился спрос граждан на готовые квартиры в новостройках.
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