Канберра, , 08:09 — REGNUM В Австралии вакцинация от коронавирусной инфекции станет обязательной для всех и отказаться от нее возможно будет только по медицинским показателям. Об этом 19 августа рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон в эфире местной радиостанции 3AW.

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"Я рассчитываю, что она (вакцинация против SARS-CoV-2 — ред.) будет настолько обязательной, насколько это возможно», — заявил Мориссон.

Также он указал, что, как для любой вакцины, в этом случае возможны исключения, связанные с медицинскими показаниями, однако это должно быть единственным основанием для отказа.

«Мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней по всему миру, в том числе жизни более 450 австралийцев», — подчеркнул премьер-министр Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рекомендации гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлены ещё на месяц из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.