Сеул, , 08:02 — REGNUM Рекомендации гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлены ещё на месяц из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщили 19 августа в пресс-службе южнокорейского министерства иностранных дел.

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В ведомстве отметили, что многие страны по-прежнему сохраняют ограничения на въезд, поэтому от зарубежных визитов лучше отказаться до нормализации эпидемиологической ситуации.

Напомним, правительство Южной Кореи впервые обнародовало ограничительную рекомендацию 23 марта 2020 года. Она действовала до 19 июня, после чего продлевалась каждый месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом превысило 22 миллиона.

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