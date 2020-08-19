Москва, , 07:11 — REGNUM Ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности предложила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом 19 августа сообщает RT.

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В письме Волынец на имя министра просвещения России Сергея Кравцова говорится, что такой курс позволит, с одной стороны, объяснить школьникам основы применения средств индивидуальной защиты, с другой — улучшить профилактику вирусных заболеваний.

Необходимость введения курса член ОП РФ объяснила также ситуацией с распространением коронавируса и низким уровнем понимания природы вирусных заболеваний. Новый предмет Волынец предложила сделать необязательным, но возможным для преподавания в рамках программы школьного предмета основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

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