Москва, , 17:20 — REGNUM Родителям не следует постоянно делать домашнее задание вместе с детьми. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«Никто не рекомендует родителям сидеть с детьми и делать с ними домашнее задание», — сказала Безруких.

К тому же со временем ребёнок привыкает к этому и повзрослев будет хотеть делать домашнее задание вместе с родителями. Ведь в таком случае вся ответственность за результат ложится на взрослых, полагает психолог.

«Поэтому лучше ребенка с первого класса постепенно учить самостоятельно выполнять домашнее задание. Вы рядом, вы готовы помочь, но вы не сидите за спиной», — заявила Безруких.

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