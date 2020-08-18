Аддис-Абеба, , 22:37 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Африке за сутки выросло примерно на 7500 и сейчас составляет 1 128 245, 18 августа сообщает Africa CDC.

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По информации Африканского союза, число жертв COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту достигло 25 884. Выздоровели 846 330 пациентов с коронавирусом.

Наиболее тяжелой ситуация с COVID-19 остается в ЮАР, где подтверждено уже 589 886 случаев и 11 982 смертей от заболевания.

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