Аддис-Абеба, , 21:10 — REGNUM В настоящий момент число подтвержденных случаев COVID-19 на африканском континенте составляет 1 120 768, погибли от заболевания 25 659 человек, 17 августа сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Центров контроля заболеваний Африканского союза, наибольшее число случаев коронавирусной инфекции выявлено в ЮАР (587 345), где также зафиксировано наибольшее число смертей от COVID-19 (11 839).

На втором месте по числу случаев и смертей от COVID-19 среди стран Африки — Египет с 96 475 случаями заболевания и 5160 жертвами эпидемии.

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