Москва, , 10:40 — REGNUM Иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарии, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в 23 регионах было проведено более 65 тыс. тестов на коронавирус. В настоящее время завершается исследование еще в трех регионах. Всего в 26 регионах были обследованы по 2,8−3,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день выявлено 932,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 15,8 тыс. человек. Выздоровели — 742,6 тыс. Всего было проведено более 32,9 млн тестов на коронавирус.

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