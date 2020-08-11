Владимир Путин на совещании с правительством РФ 11 августа 2020 года:

«Я знаю, что эта вакцина, как Вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделана. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у неё 38, на следующий день 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры нет после прививки. Всё вообще проходит так, как будто ничего и не делали. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и её эффективность. Надеюсь, что это и будет».