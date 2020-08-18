Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM В Петербурге рабочая группа комитета по охране памятников (КГИОП) вопреки мнению местных жителей, градозащитников и некоторых депутатов все же одобрила почти полный снос исторического дома Басевича 1912 года. Об этом сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, выступавший на стороне защитников здания.

Он указал, что группа собралась по вопросу уже в третий раз и одобрила снос «с третьей попытки». Сохранить предлагают только пять этажей фасада лицевого корпуса. На этом месте на Большой Пушкарской улице, 7, напомним, собираются построить многоэтажные апартаменты для Академии танца Бориса Эйфмана.

«От ремонта и сохранения всего, что можно, отказываются. Видимо, придётся судиться. Рабочая группа КГИОП с третьей попытки все же одобрила проект организации «Проектная культура». Предусматривается сохранение теперь уже пяти этажей лицевого фасада (месяц назад уверяли, что больше четырех никак не сохранить), но все остальное — под снос. В том числе, все дворовые корпуса. Я спросил: где доказательства технической невозможности иных вариантов? Неужели в XXI веке технологии не позволяют сохранить больше, и обязательно почти все сносить, потому что нет иного выхода? И еще: кто сказал, что нужно именно такое целевое назначение — под апартаменты для академии танца Эйфмана? Когда они уже насытятся, наконец? Им уже столько всего дали, и все мало. Но увы. Все члены рабочей группы, кроме Александра Кононова и Юлии Минутиной — «за». Мол, «все вопросы сняты», «смелое решение» и так далее», — сообщил Вишневский.

За снос также выступил бывший глава Петроградского района, а ныне депутат ЗакСа, единоросс и соратник спикера Вячеслава Макарова — Юрий Гладунов.

Теперь защитники дома Басевича обсуждают перспективы судебного иска и требуют проведения общественного обсуждения проекта с жителями, которое было обещано чиновниками ранее.

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Домом Басевича сейчас владеет Академия танца Бориса Эйфмана. Градозащитники требуют восстановить историческое здание в его прежнем виде, а также вернуть его в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году. Борьба за здание продолжается на протяжении нескольких лет. Сопредседатель регионального филиала ВООПИиК Александр Кононов и местные жители, которые заказывали независимую экспертизу, утверждают, что технически сохранить и восстановить здание возможно.

Дом Басевича в последние годы неоднократно подвергается пожарам. Его защитники подозревают в этом нечистую игру и попытку просто освободить место под застройку, доведя историческое здание до аварийного состояния. В последний раз дом горел 10 июля 2020 года.

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