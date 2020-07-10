Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Защитники исторического дома Басевича в центре Петербурга подозревают, что пожар в здании, случившийся утром 10 июля, связан с попытками его сноса. Об этом они заявили корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило о пожаре на верхних этажах семиэтажного дома № 7 по Большой Пушкарской улице, площадь горения составляла 120 кв. метров.

«Это один из способов освобождения земельных участков под застройку недобросовестными застройщиками, — считает один из активистов Роман. — Мы будем настаивать на расследовании инцидента, так как в данном случае это происходит не в первый раз, и следы целенаправленного уничтожения дома заметны на протяжении нескольких лет. Понятны бенефициары этой истории и кто заинтересован в первую очередь в том, чтобы ухудшить состояние дома до такой степени, чтобы восстановить его уже было невозможно».

Он добавил, что градозащитники заказывали независимую экспертизу, согласно результатам которой на данный момент осуществимо восстановление всех корпусов дома полностью.

Ранее региональный филиал ВООПИиК сообщал, что опасается сноса дома Басевича 1912 года постройки. Этим домом владеет Академия танца Бориса Эйфмана, и после сноса на его месте собирались разместить многоэтажные апартаменты для артистов, воссоздав лишь лицевой фасад. Градозащитники же требуют восстановить историческое здание в его прежнем виде, а также вернуть его в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году. Борьба за здание продолжается на протяжении нескольких лет.

Сопредседатель регионального филиала ВООПИиК Александр Кононов также вспомнил о том, что дом Басевича не впервые сталкивается с пожарами.

«Он несколько раз подвергался пожарам. Конечно, всегда остается, что восстанавливать, но надо смотреть, какой именно урон нанесен. Думаю, что если потушили быстро, то тут нет ничего принципиально нового. Расследовать причины пожара в любом случае надо, их всегда пытаются выяснять. Другой вопрос, что это не всегда легко сделать», — заметил Кононов.

Местная жительница дома по Большой Пушкарской, 11, Татьяна заявила корреспонденту ИА REGNUM, что тоже убеждена в неслучайности пожара в доме Басевича.

«Доводят до аварийности и детский сад, и дом. Это абсолютно так, мы так считаем», — сказала Татьяна.

Окна ее дома выходят на детский сад, соседствующий с домом Басевича — на Большой Пушкарской, 9, — который, как она понимает, тоже предполагается снести ради апартаментов. По ее словам, жители ее дома присоединились к борьбе за историческое здание тогда, когда узнали, что и детский сад планируется к сносу, а земля под ним, вероятно, будет использована под многоквартирный дом. При этом на Петроградской стороне остро не хватает ни детских садов, ни зеленых зон. Только 3 июля состоялась встреча градозащитников, депутатов Закса и городских властей, на которой они пришли к договоренности о проведении общественного обсуждения проекта застройки.

«Они хотят скорее эту историю закончить. В Заксе уже прошел в первом чтении законопроект об отмене публичных слушаний и замене их на обсуждения в интернете. Потому что активировались мы, и соответствующим образом сразу начинают действовать противоборствующие силы», — убеждена петербурженка Татьяна.

Заметим, в Петербурге и Ленобласти нередки случаи внезапных пожаров в зданиях, которые мешают новому строительству, особенно если сами они представляют историческую и культурную ценность и запрещены к сносу. Так, в конце мая 2020 года несколько поджогов в Новой Ладоге Ленинградской области, оставившие регион без нескольких уникальных исторических памятников деревянного зодчества, завершились уголовным делом.

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