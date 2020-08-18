Токио, , 08:16 — REGNUM В Токио с начала августа от чрезмерной жары умерли не менее 79 человек. Об этом 18 августа сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что среди умерших более 80% составляют люди преклонного возраста — старше 70 лет. Многие из них скончались в своих домах и квартирах, где в связи с необходимостью экономить электроэнергию отсутствовали кондиционеры.

Напомним, 17 августа метеорологами в Японии была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха. В центре города Хамамацу префектуры Сидзуока на острове Хонсю столбик термометра поднялся до отметки +41,1 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии за период с 3 по 9 августа от жары пострадали 6,6 тысячи человек, десять из которых умерли. Более половины пострадавших от теплового удара — люди старше 65 лет. Отмечается, что именно пожилым японцам свойственно подолгу работать в саду или не включать дома кондиционер из соображений экономии.

В 2019 году в Японии от жары пострадало более 70 тысяч человек, 126 человек — умерли.

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