Сидзуока, , 08:05 — REGNUM Рекордно высокая температура воздуха была зафиксирована метеорологами в Японии. Об этом 17 августа сообщает агентство Kyodo.

Температурный рекорд был отмечен в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока на острове Хонсю. Столбик термометра здесь поднялся до отметки +41,1 градус по Цельсию.

Такая же температура воздуха наблюдалась метеорологами летом в 2018 году в городе Кумагая префектуры Сайтама. Жаркая погода установилась на территории страны с начала августа. По данным метеорологов, в крупных городах температура воздуха будет превышать 35 градусов Цельсия. Такая жара будет наблюдаться в течение нескольких ближайших дней. местные власти призывают жителей помнить об угрозе теплового удара, не оставаться на улице в дневное время и пользоваться кондиционерами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в начале августа Японии от теплового удара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии за неделю августа от жары скончались десять человек