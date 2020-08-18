Хабаровск, , 05:51 — REGNUM В Хабаровском крае школы должны обеспечить учёбу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В школах закупают дезинфицирующие средства и составляют новое расписание.

В новом учебном году сохранится запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами или школами. Торжественные линейки 1 сентября проведут отдельно по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты для родителей.

Ещё одним нововведением, по решению Роспотребнадзора, станет закрепление за каждым классом отдельного кабинета для занятий. Исключение составят аудитории, требующие специального оборудования, например, класс химии. А проведение занятий в актовом, спортивных залах и библиотеке станет возможно только для одного класса. Учебный процесс и посещение столовой будет проходить по специальному графику, чтобы минимизировать контакты между учениками.

В обязательном порядке будут генеральные уборки перед началом занятий с дезинфекционными средствами и бесконтактная термометрия на входе в школу. По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления.

Персонал пищеблока обяжут носить маски и перчатки. Усилится и дезинфекционный режим: к началу нового учебного года в школы закупают антисептики для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха.

На покупку обеззараживателей воздуха из резервного фонда правительства Хабаровского края было выделено 103,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске предлагается на выбор три формы организации образовательного процесса: традиционное обучение, при котором занятия в школе проводятся каждый день; смешанное обучение, когда аудиторные занятия чередуются с дистанционным обучением; дистанционное обучение — удаленное обучение с использованием интернет‑ и кейс-технологий, при котором могут быть проведены очные консультации по отдельному графику.

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