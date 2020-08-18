Якутск, , 04:21 — REGNUM Руководство управления образования в Якутске озвучило требования и рекомендации по организации образовательного процесса в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С учётом этих требований и рекомендаций каждая школа разработает свою модель организации учебного процесса.

Предлагается на выбор три формы организации образовательного процесса: традиционное обучение, при котором занятия в школе проводятся каждый день; смешанное обучение, когда аудиторные занятия чередуются с дистанционным обучением; дистанционное обучение — удаленное обучение с использованием интернет‑ и кейс-технологий, при котором могут быть проведены очные консультации по отдельному графику.

Руководству школ поручено провести разъяснительную работу с родителями и до 22 августа разместить на своих сайтах информацию о разработанных моделях обучения.

«Дистанционное обучение для своего ребёнка может выбрать любой родитель, в первую очередь, оно рекомендуется детям, имеющим хронические и острые заболевания; детям, имеющим противопоказания для вакцинации от гриппа. Также закон позволяет перевести ребёнка на семейное образование, 10−11 классы могут выбрать форму самообразования», — пояснили в городской мэрии.

Как сообщает ИА REGNUM, в Курской области в новом учебном году в школы придут более 117 тыс. учеников, в том числе 12,6 тыс. первоклассников. В регионе не планируют возвращаться к дистанционному обучению.