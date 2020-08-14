Аддис-Абеба, 14 августа 2020, 23:44 — REGNUM Жертвами COVID-19 на африканском континенте с начала эпидемии стали 24 694 человека, 14 августа сообщили Центры контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).
Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Африке составляет 1 086 098. Выздоровевшими считаются 781 669 человек.
Более половины случаев COVID-19 и почти половина всех смертей от болезни зафиксированы в Южно-Африканской республике.
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