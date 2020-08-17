Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга не сумело выставить на торги АО «Авенариум+», потому что губернатор Александр Беглов загорелся идеей развивать территорию у Финского залива в Сестрорецке, передает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Пляж на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, проект «Авенариума» приобрел скандальный шлейф еще в 2017 году, когда депутаты Заксобрания обнаружили, что администрация Георгия Полтавченко собирается выделить этой организации 1 млрд рублей на создание СПА-центра, который именовался «детским оздоровительным комплексом». На территории также находятся два исторических памятника деревянного зодчества — дача Витцеля и дача Кана на Парковой улице. После возмущения общественности и депутатов проект притормозили.

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Как сообщил сегодня в Смольном глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, АО до сих пор существует, но уже в составе лишь пяти сотрудников, и проедает последние государственные деньги. Теперь АО с недвижимостью — землей в 1,5 га на береговой линии и 11 зданиями — предлагается пустить с молотка по начальной цене в 362 млн рублей по программе приватизации в 2021 году.

«Это стоимость объектов недвижимости — 11 зданий, которые расположены на земельном участке, два земельных участка, которые были объединены в один, и, возможно, какие остатки средств на счетах. Мы говорим о начальной стоимости», — пояснил Кулаков.

Александру Беглову, в прошлом возглавлявшему Курортный район Петербурга и хорошо знающему его особенности, показалась странной такая низкая оценка. «Там полтора гектара земли на Парковой улице. Что значит «начальная стоимость»? Вы же понимаете, что 362 миллиона — это не та стоимость и земли, и строений, которые там находятся», — возмутился градоначальник.

Кулаков не сумел предположить, сколько Петербург сможет получить на аукционе, так как рыночную оценку еще якобы никто не проводил.

Заметим, Смольный уже вложил порядка 140 млн рублей в проект «Авенариума» — деньги, как предполагается, пошли на разработку проектной документации, которая теперь, видимо, использована никогда не будет.

Глава Курортного района Наталья Чечина пояснила, что в апреле 2020 года гендиректор АО «Авенариум+» представил концепцию: по ней возникло много замечаний. Весь проект предполагал затраты в 1,5 млрд рублей из средств города.

«Проект был совершенно никак не обоснован. Не было необходимых экспертиз, и в значительной степени он был сильно фантазийным. Почему мы его неоднократно рассматривали и (были) крайне высокие сомнения в его реализуемости», — объявил вице-губернатор Евгений Елин.

Александр Беглов предположил, что если просто продать землю и активы, то на берегу возникнут индивидуальные жилые дома, но этого, как ему кажется, недостаточно. «Там точно будет ИЖС. Но без этой территории развития прилегающих территорий не будет — ну будет там непонятно что. Может быть, посмотреть концепцию и сократить какие-то «хотелки». В принципе это красивое развитие территории», — считает Беглов.

Вице-губернатор Александр Бельский, который в момент запуска проекта руководил муниципалитетом Сестрорецка, признал, что концепция ему нравилась, была «классной» и позволила бы курортному городу заиграть «новыми красками». Хотя даже он с Елиным оказался солидарен.

«Концепция была хорошая, но там, действительно, было много но. Она рисовалась в большей степени дизайнерами, это была красивая картинка, которая под собой вызывала достаточно много вопросов, связанных с принадлежностью земли, они где-то там залезали на ЗНОП, для них это не имело никакого значения. <…> На сегодняшний момент это нереализуемая вещь», — подчеркнул он.

Тем не менее и Бельский, и Чечина, и Беглов несколько раз восхитились красотой предложенной концепции. Но лишних полутора миллиардов рублей, особенно в коронавирусный кризис, у Петербурга, судя по всему, нет.

«Вопрос — на какие деньги всё это реализовать, коллеги, — одернул вице-губернатор Эдуард Батанов. — Ну это утопично. Мы сейчас несем бремя содержания этой территории. То, что там появится частный дом, лично меня не смущает. У нас там вокруг все частные дома. Будем получать налог на имущество. Ну нереально там развивать — это был заранее известный утопичный проект абсолютно. Красиво нарисованный, не более того. И мы вбухали туда еще денег кучу».

Заметим, в 2017 и 2018 годах, когда с проектом боролись парламентарии, депутат ЗакСа Максим Резник утверждал, что семья генерального директора «Авенариума» находилась в «близких, дружеских отношениях» с уже бывшим вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, отвечавшим за финансово-экономический блок Смольного. Сейчас он в правительстве Петербурга уже не работает.

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В финале заседания Евгений Елин предложил пойти путем частной концессионной инициативы: Смольный объявит, что ждет от предпринимателей предложений концессионного характера, и потом выставит этот объект на торги.

«Прощупать рынок таким образом можно. Можно об этом объявить. Если будут предложения, вынести на дальнейшее рассмотрение. Если не будет, вернуться к приватизации», — согласился вице-губернатор Максим Соколов. Беглов поддержал эту идею.

«Если мы просто так скинем это дело, дальнейшего развития та территория уже не получит. Ну построят ИЖС, какие-то дома, еще что-то, на этом дело закончится. Хотелось бы, чтобы был хороший красивый проект», — подытожил губернатор Петербурга.

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