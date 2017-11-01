Депутаты Петербурга воспротивились строительству СПА за бюджетный миллиард

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко просят разобраться, зачем город выделяет более 1 млрд рублей на возведение оздоровительного комплекса «Авенариум+» в Сестрорецке в 2018 году. Соответствующий запрос сегодня, 1 ноября, поддержали единогласно все 50 депутатов городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

На территории, где планируется расположить комплекс, находятся два исторических памятника деревянного зодчества — загородный дом Ф.Р. Витцеля и дача Б.Н.Кана на Парковой улице. Причем с градозащитниками тему приспособления этих объектов культурного наследия не обсуждали, утверждает автор запроса, единоросс Александр Ходосок.

Он подчеркнул, что разрешение на строительство этого комплекса до сих пор не получено, этап подготовки к стройке не завершен, конкретики по возможному использованию и вариантов приспособления исторических зданий тоже нет.

«Хочу отметить, что государственной программой экономического и социального развития территорий Петербурга отсутствуют сведения о мероприятиях по строительству детского оздоровительного комплекса в 2018 году. Несмотря на это, уже в 2017 году было предусмотрено выделение 70 млн рублей на проектирование, возникает вопрос о выделении 1 млрд 70 млн рублей на 2018 год в отсутствии финансово-экономического обоснования и каких-либо экономических расчетах вообще», — сказал Ходосок.

В запросе губернатору он предлагает поставить вопрос о целесообразности выделения этих средств.

По мнению депутата Максима Резника («Партия роста»), запрос написан слишком деликатно и даже «эзоповым языком». Он поинтересовался, известно ли Ходосоку о том, что семья генерального директора «Авенариум+», по словам Резника, находится в «близких, дружеских отношениях» с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, отвечающим за финансово-экономический блок Смольного.

«Не усматриваете ли вы в этом коррупционной составляющей, не планируете ли в этой связи обратиться не только к губернатору, но и в соответствующие надзорные органы?» — спросил Резник. Но, по словам Ходосока, о связи предпринимателя с Мокрецовым он не знает.

«Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой ответ я получу от губернатора. Думаю, что губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко вполне разберется с данной ситуацией», — сообщил единоросс.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова заявила, что обсуждаемый проект является коммерческим, а не государственным, и к детскому оздоровительному комплексу отношения не имеет.

«Мы строим СПА, и никак не для детей, а для определенного круга. Если мы вынимаем с полки какие-то акционерные общества, которые действуют с 2004 года, реанимируем их и легким движением руки превращаем их из «Балтийских бань» в красивое название «Авенариум+», то это нужно добавить в запрос. Потому что это коммерческий проект, а никак не государственный», — заключила Иванова.