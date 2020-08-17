Москва, , 12:26 — REGNUM Самые доступные цены на путевки в санатории августе 2020 года оказались в Центральном федеральном округе. Стоимость в день на человека (питание, проживание и процедуры) в среднем составляет 2 тыс. 310 руб., приводит данные сайт Санатории-России.рф.

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На вторую позицию рейтинга недорогих санаториев для лечения попал Уральский ФО — 2 тыс. 370 руб. в сутки, на третью — Дальневосточный ФО — 2 тыс. 440 руб. Также доступные цены в Приволжском ФО — 2 тыс. 540 руб. и в Северо-Западном ФО — 3 тыс. 050 руб.

Дороже всего санаторно-курортный и оздоровительный отдых обойдется в Сибирском ФО — 3 тыс. 100 рублей, в Южном ФО — 3 тыс. 600 руб. и в Северо-Кавказском ФО — 3 тыс. 650 руб. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, самые недорогие лечебные и оздоровительные санатории зимой и весной 2020 года расположены в Курганской области (1000 руб. в день).

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