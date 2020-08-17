Москва, , 12:00 — REGNUM Лидером по количеству ДТП в российской столице со смертельным исходом является МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По данным представителей ГИБДД, 25% погибших попадают в аварию именно на московской кольцевой автодороге. По итогам первых шести месяцев нынешнего года на эту автомагистраль пришлось 10% от всех произошедших в столице дорожно-транспортных происшествий.

Стоит отметить, что около 16% погибших на московской кольцевой являются водителями, которые вышли из своего авто после аварии или неисправности — их сбивают следующие на большой скорости машины.

Напомним, на московской кольцевой автодороге с недавнего времени запрещена остановка после аварии. Теперь в случае возникновения ДТП необходимо сразу съезжать на обочину.

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