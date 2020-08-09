Москва, , 06:20 — REGNUM Новые важные для автолюбителей изменения вступят в силу осенью 2020 года в России. Об этом 8 августа сообщил специализированный портал Car.ru.

Одним из самых важных нововведений станет тарифный коридор для расчёта стоимости ОСАГО. В конце августа он будет расширен на 30%, а страховые компании получат возможность установить индивидуальный тариф каждому водителю. Будет учитываться тип и возраст автомобиля, а также наличие грубых нарушений водителем ПДД. Предполагается, что аккуратным водителям сумма страховки будет снижена.

Кроме того, с 30 сентября вернётся обязательный техосмотр для автомобилей старше четырёх лет. Для получения страхового полиса ОСАГО владельцам таких автомобилей надо будет получить диагностическую карту автомобиля. Изменения коснутся и основных документов на автомобиль. ПТС и СТС станут содержать больше информации об автомобиле, при этом внешне документы практически не изменятся.

Повышенные летние тарифы на платных участках автомагистралей будут действовать до 31 октября. Также к осени планируется решить вопрос об увеличении скоростного лимита до 130 км/час на платных участках автотрасс.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении Совфедом России закона об индивидуализации тарифов ОСАГО.

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