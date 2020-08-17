Москва, , 11:35 — REGNUM Хорошо знают о программе по возвращению средств за покупку туров по России 23% граждан. 33% что-то слышали о кешбэке, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Готовы однозначно купить туристическую путевку по России на условиях этой программы 6% респондентов. Рассматривают такую возможность еще 16% опрошенных.

Больше всего осведомлены о кешбэке туров по РФ люди старше 45 лет (30%) и молодые люди до 24 лет (18%). Планируют воспользоваться программой 5% и 8% соответственно.

Опрос проведен 12—13 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств (кешбэк) при покупке туров и круизов по России.

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