Москва, , 09:46 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств (кешбэк) при покупке туров и круизов по России. Текст документа опубликован на сайте правительства РФ.

Туризм. Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В России появится система кешбэка за туры по России

Согласно постановлению, кешбэк за туры по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Отмечается, что в программе участвуют все субъекты РФ. При этом по наиболее загруженным направлениям туры c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм разработал системы возврата части денежных средств на карту «Мир» за туры внутри страны.

Читайте также: Кэшбэк по новым правилам: кто и как будет платить