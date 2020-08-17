Москва, , 10:56 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 32,7 млн. Об этом 17 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 16.08.2020 проведено 32 784 478 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 230 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 228 306 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории России было выявлено 4892 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.