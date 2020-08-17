Москва, , 10:45 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России было выявлено 4892 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 927 745.

Также указывается, что за это же время в России зафиксировали 55 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 740.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 736 101 человек в стране вылечился от нового заболевания, 3133 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 228 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.