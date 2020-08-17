Москва, , 10:40 — REGNUM Свыше 228 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 16.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 228 306 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 32 784 478, из которых 230 тысяч были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 819 человек.