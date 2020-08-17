Бразилиа, , 10:09 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 23 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 23 101 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 340 197.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 620 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 107 852.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 432 256 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 59 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.