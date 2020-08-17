Пекин, , 09:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 59 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 22 активных случая и ещё 37 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все активные случаи являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 849.

Также сообщается, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634. При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 603 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции за сутки подтвердили 3015 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.