Магадан, Магаданская область, , 07:02 — REGNUM Правительство РФ инициирует продолжение стимулирующей политики в отношении медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Магадан премьер-министр Михаил Мишустин в областном онкологическом диспансере.

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«Выплаты после сентября будут продолжены определённым способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения о продолжении стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Глава правительства сказал, что и региональные надбавки медикам сохранятся до декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Михаил Мишустин работал в Магадане.