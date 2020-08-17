Магадан, Магаданская область, , 06:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин завершил однодневную рабочую поездку в Магадан.

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После совместного осмотра социально-экономических объектов столицы Колымы, губернатор Сергей Носов сказал, что несмотря на трудности на фоне эпидемии коронавируса, экономика региона развивается благоприятно.

Также Носов отметил, что объёмы экономики в малом бизнесе сохранились на уровне 2019 года, а некоторые показатели даже стали несколько выше.

Михаил Мишустин побывал в онкологическом диспансере, в Нагаевской бухте, пообщался с рыбаками, посетил парк «Маяк».

"Очень красивый город у вас Магадан, мне очень понравилось здесь находиться. Места очень интересные», — цитирует главу правительства ТАСС.

Носов сказал, что Магаданская область выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании учеников начальных классов.

Мишустин 17 августа отбыл в Амурскую область для дальнейшей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин с 13 августа работает на Дальнем Востоке. Он посетил Чукотку, Камчатку, Колыму и завершит поездку в Благовещенске.

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