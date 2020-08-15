Женева, Швейцария, , 22:53 — REGNUM Во всём мире за минувшие сутки выявили 294 237 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 21 026 758. Такие данные приводит 15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В сообщении также говорится, что за последние 24 часа в мире скончались ещё 9985 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 755 786.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа представил данные, согласно которым за истекшие сутки на территории страны было выявлено 1256 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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