Женева, Швейцария, , 21:36 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 286 710 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 20 730 456. Об этом сообщает 14 августа Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 6713 пациентов с COVID-19, общее количество подтверждённых летальных случаев увеличилось до 751 154.

Напомним, днём ранее в ВОЗ сообщали о 276 398 выявленных инфицированных и 6933 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

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